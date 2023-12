Am Dienstag (12. Dezember) hat ein rumänischer Staatsbürger einem Bahnmitarbeiter eine Taschenlampe auf den Fuß geworfen.

Nürnberg (ots) - Kurz darauf schleuderte er diese auf den Fußgängerweg außerhalb des Hauptbahnhofs Nürnberg. Verletzt wurde dabei zum Glück keiner, dennoch ermittelt die Bundespolizei wegen versuchter gefährlicher Verletzung.



In den Frühen Morgenstunden erhielt die Bundespolizei Nürnberg die Mitteilung über eine aggressive Person in der Westhalle des Nürnberg Hauptbahnhofs. Der 36-jährige Rumäne hatte gegen 07:55 Uhr mit einer Taschenlampe einem Bahnmitarbeiter ins Gesicht geleuchtet. Anschließend schmetterte er die Taschenlampe auf den Fuß des 20-Jährigen, dann folgte der Wurf in Richtung Fußgängerweg außerhalb des Bahnhofs. Verletzt wurde dabei niemand.



Ein 18-Jähriger Imbissmitarbeiter informierte die hinzugerufenen Bundespolizisten, dass der Rumäne ihm ins Gesicht gespuckt hatte, was einen erheblichen Ekel in ihm hervorrief.



Die Bundespolizei stellte die Taschenlampe sicher und leitete gegen den Aggressor ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.