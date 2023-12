Am Samstagnachmittag (16.

Füssen/Memmingen (ots) - Dezember) haben Kemptener Bundespolizisten einen bosnischen Staatsangehörigen nach über zwei Jahren unerlaubten Aufenthalts im Schengenraum mit dem Flugzeug in sein Heimatland zurückgewiesen. Die Beamten hatten den Mann am Vorabend unter Drogeneinfluss, mit einer kleinen Menge Betäubungsmittel und ohne Fahrerlaubnis in der Kontrollstelle am Grenztunnel Füssen (BAB 7) gestoppt.



Kemptener Bundespolizisten kontrollierten am Freitagabend einen bosnischen Fahrzeuglenker eines in Deutschland zugelassenen Mietfahrzeuges. Bei der Überprüfung der vorlegten Dokumente stellten die Beamten fest, dass der bosnische Führerschein des 34-Jährigen abgelaufen war.

Außerdem fanden die Polizisten anhand der Einreisestempel im Reisepass heraus, dass der Bosnier seine erlaubte visafreie Kurzaufenthaltsdauer weit überschritten hatte. Der Mann hielt sich bereits weit über zwei Jahre unerlaubt im Schengenraum auf.

Eigenen Angaben zufolge habe der 34-Jährige die vergangenen Monate in Kroatien gelebt und dort als Sicherheitsmitarbeiter in Nachtclubs gearbeitet. Nun wollte er zu seiner Freundin nach Ludwighafen reisen.

Weiterhin fanden die Bundespolizisten bei der Durchsuchung eine kleine Menge Marihuana, welches sie sicherstellten. Der anschließende Drogentest beim Fahrer schlug außerdem auf den Wirkstoff THC an.

Der Südosteuropäer erhielt Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise, Einfuhr und Besitzes von Betäubungsmitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel. Die Sachbearbeitung hinschlicht der Verkehrsdelikte übernahm die zuständige Polizeiinspektion Füssen.



Am Samstagnachmittag hob ein Flugzeug von Memmingen nach Tuzla ab, mit dem der Migrant zurückgewiesen wurde. Die Rückführungskosten in Höhe von 430 Euro hatte der Bosnier vorher hinterlegen müssen.

Die Bundespolizei hat den Mietwagen sichergestellt und wird ihn samt Schlüssel dem Vermieter übergeben.