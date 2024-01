Dienstagabend (2. Januar) bedrängte ein 24-Jähriger eine Schülerin in einer S-Bahn der Linie S2.

Erding (ots) - Anschließend befriedigte sich der Mann selbst. Der Triebfahrzeugführer wurde auf die Situation aufmerksam und alarmierte die Polizei.



Gegen 22 Uhr befand sich die S-Bahn auf der Fahrt vom Haltepunkt Markt Schwaben in Richtung Erding, als sich der Mann aus Taufkirchen neben die 15-Jährige setzte und körperlich aufdringlich wurde. Die Jugendliche wechselte daraufhin ihren Platz, wobei der Deutsche ihr Obszönitäten hinterherrief. Im Anschluss holte der Mann seinen Penis aus der Hose und fing an sich selbst zu befriedigen. Der 40-jährige Triebfahrzeugführer bemerkte die Situation und verständigte die Polizei. Eine Streife der PI Erding konnte den Mann bei der Ankunft am Erdinger Bahnhof feststellen und anschließend der Bundespolizei übergeben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Taufkirchener ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Überprüfung seiner Daten brachte zu Tage, dass er von der Staatsanwaltschaft Hamburg bereits u.a. wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses per Aufenthaltsermittlung gesucht wird. Gegen den Mann wird wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischen Handlungen ermittelt. Hierzu werden auch die Aufzeichnungen der Kameras aus der S-Bahn ausgewertet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen blieb der 24-Jährige auf freien Fuß.