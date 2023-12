In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28.

München (ots) - Dezember) beobachteten Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit einen 25-Jährigen beim Besprühen einer S-Bahn. Bei seinem Fluchtversuch verletzte er einen Bahnmitarbeiter, konnte anschließend aber festgenommen werden. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung brachte diverse Beweismittel zu Tage.

Um 23:10 Uhr erreichte die Bundespolizeiinspektion München die Meldung über eine laufende Besprühung einer S-Bahn am Haltepunkt Zorneding. Durch zwei Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit konnte die Schmiererei beobachtet und die Polizei verständigt werden. Nach Tatausführung flüchtete der Mann in ein angrenzendes Waldstück, wohin die Sicherheitsmitarbeiter ihm folgten. Der Verfolgte trat sodann aus einem Gebüsch und versetzte einem 44-Jährigen Security zwei Faustschläge gegen den Kopf. Um sich vor weiteren Angriffen zu schützen, setzte der Geschlagene sein Reizstoffsprühgerät ein, woraufhin der Sprayer flüchtete. Die zu dem Zeitpunkt eintreffenden Streifen der Bundespolizei und der PI Poing nahmen die Flucht wahr, stellten den Mann einige Meter vom Haltepunkt entfernt und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelt sich um einen 25-jährigen Deutschen aus Unterhaching.

Der geschlagene DB-Mitarbeiter wurde durch einen Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt. Er erlitt durch den Angriff eine Schwellung an der Stirn. Durch die Besprühung entstand ein Sachschaden von rund 750 Euro. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 25-Jährigen an, bei welcher diverse Beweismittel beschlagnahmt werden konnten. Gegen den Unterhachinger wird wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Er wurde nach der Durchsuchung auf freien Fuß belassen.