Die bevorstehende Silvesternacht stellt für die Rettungskräfte im Main-Taunus-Kreis, darunter mehr als 1.600 ehrenamtliche Feuerwehrfrauen und -männer, eine besondere Herausforderung dar.

Hofheim am Taunus (ots) - Traditionell ist diese Nacht die arbeitsreichste des Jahres, denn Brände, Rettungsdiensteinsätze und witterungsbedingte Unfälle rufen die Einsatzkräfte häufig auf den Plan. Vor allem der leichtsinnige Umgang mit Feuerwerkskörpern spielt dabei eine große Rolle.



David Tisold, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Main-Taunus, appelliert an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger: "Unsere Feuerwehren im Main-Taunus-Kreis sind in der Silvesternacht auf vielfältige Einsätze vorbereitet. Es liegt aber auch an jedem Einzelnen, durch umsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern zu einer sicheren und friedlichen Nacht beizutragen."



Die in den letzten Jahren leider wieder zunehmende Gewalt gegen Feuerwehrleute und Rettungskräfte verurteilt Tisold auf das Schärfste: Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Einsatzkräfte haben oberste Priorität. Jede Form von Gewalt gegen Feuerwehrleute und Rettungskräfte ist inakzeptabel und wird von uns auf das Schärfste verurteilt".



Die Feuerwehren geben acht Tipps für eine möglichst sichere Silvesterfeier, die auch für den Main-Taunus-Kreis von großer Bedeutung sind:



- Feuerwerkskörper und Raketen sind "Sprengstoff". Lassen Sie

Jugendliche unter 18 Jahren nicht damit hantieren.



- Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisungen der Hersteller.

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in geschlossenen Räumen ist

bis auf wenige Ausnahmen verboten.



- Zünden Sie Feuerwerk nur dort, wo es erlaubt ist. Das Abbrennen

von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen,

Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen ist verboten. Dieses

Verbot gilt auch für Fachwerk- und Reetdachhäuser. Örtliche

Vorschriften beachten!



- Halten Sie nach dem Abbrennen einen ausreichenden

Sicherheitsabstand. Werfen Sie Feuerwerkskörper und Raketen

nicht blindlings weg - und zielen Sie nie auf Menschen. Nicht

gezündete Feuerwerkskörper (Blindgänger) nie wieder anzünden.



- Stellen Sie auf keinen Fall Feuerwerkskörper selbst her. Das

kann zu schwersten Verletzungen führen! Artikel, die in

Deutschland für den Verkauf zu Silvester zugelassen sind, müssen

eine Prüfnummer der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und

-prüfung) haben.



- Bewahren Sie Feuerwerkskörper so auf, dass sie sich nicht selbst

entzünden können. Tragen Sie Feuerwerkskörper niemals am Körper,

zum Beispiel in Jacken- oder Hosentaschen.



- Schützen Sie Ihre Wohnung in der Silvesternacht vor Brandgefahr.

Entfernen Sie Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände

von Balkonen und Terrassen. Halten Sie Türen und Fenster

geschlossen.



- Rufen Sie bei Bränden und Unfällen sofort die Notrufnummer 112

an, denn nur eine schnelle Meldung garantiert effektive Hilfe

durch Feuerwehr und Rettungsdienst.



Die Feuerwehren des Main-Taunus-Kreises wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern einen ruhigen und sicheren Jahreswechsel!