Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main kündigen voller Vorfreude ihren diesjährigen Weihnachtskurzfilm mit dem Titel "HO HO HILFE - Weihnachtsmann in Not" an.

Hattersheim am Main (ots) - Der knapp fünfminütige Weihnachtsgruß, der am Freitag, den 22. Dezember Premiere auf den Social-Media-Kanälen und der Website der Hattersheimer Feuerwehren feiert, enthüllt die Geheimnisse hinter den Kulissen der weihnachtlichen Geschenkeauslieferung und die heldenhafte Rolle der Feuerwehr.



Weihnachtswunder und Weihnachtsfiasko



In "HO HO HILFE - Weihnachtsmann in Not" erleben die Zuschauer, dass bei der Auslieferung der Geschenke durch den Weihnachtsmann nicht immer alles glatt läuft. Die Alarmglocken läuten nie süßer, wenn die Feuerwehr Jahr für Jahr wahre Wunder vollbringt, um enttäuschte Kinderaugen zu retten. Der Film zeigt, welche Missgeschicke dem Weihnachtsmann passieren und wie die Feuerwehrleute mit Einsatz und Humor das festliche Fiasko verhindern.



Hinter den Kulissen: Ehrenamt und technische Raffinesse



Die Produktion des herzerwärmenden Films war eine Mammutaufgabe, die von 35 ehrenamtlich engagierten Feuerwehrleuten vor und hinter der Kamera gemeistert wurde. Mit 8 Drehtagen, 70 Takes und 1.500 GB Rohmaterial wurde eine beeindruckende Leistung vollbracht. Von der sorgfältigen Planung der Kostüme, Sets und Requisiten ab Januar bis zu den Dreharbeiten an 7 verschiedenen Locations im November - darunter eine Weihnachtsmannwerkstatt in der Schreinerei Caspari in Okriftel und im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach.



Für die technische Ausstattung sorgten Motus Media und MBF Filmtechnik. Derzeit befindet sich das Team in der Postproduktion, um Schnitt, Ton und Farbkorrektur fertigzustellen.



Die Botschaft des Films: Für alle im Einsatz. Auch an Weihnachten.



Mit "HO HO HILFE - Weihnachtsmann in Not" möchten die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main auf ihre ehrenamtliche Arbeit aufmerksam machen. Der Film zeigt, dass die Feuerwehr das ganze Jahr über im Einsatz ist, um allen zu helfen, die in Not geraten sind - auch dem Weihnachtsmann. Die Botschaft ist klar: Die Feuerwehr freut sich über jedes neue Mitglied in ihren Reihen, ohne zu viel spoilern zu wollen - auch über den Weihnachtsmann.



Einladung zur Premiere



Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main laden herzlich zur Premiere von "HO HO HILFE - Weihnachtsmann in Not" ein, um gemeinsam die festliche Jahreszeit und die unermüdliche Arbeit unserer Feuerwehrleute zu feiern. Der Film wird am 22. Dezember um 19 Uhr auf den Social Media Kanälen und der Website der Hattersheimer Feuerwehren veröffentlicht - auf Youtube, Facebook, Instagram und auf www.feuerwehren-hattersheim.org.



---



Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main sorgen für die Sicherheit der rund 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Rund 400 Einsätze bewältigen die 160 Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren Hattersheim, Eddersheim und Okriftel jährlich - ehrenamtlich.