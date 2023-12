Die Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main freuen sich über den überwältigenden Erfolg ihres diesjährigen Weihnachtsfilms "Ho Ho Hilfe! Weihnachtsmann in Not".

Hattersheim am Main (ots) - Mit stolzen 85.000 Aufrufen hat der Kurzfilm in den ersten fünf Tagen nicht nur lokale, sondern auch deutschlandweite Aufmerksamkeit erregt. "Die zahlreichen Lobeshymnen, die uns aus allen Teilen Deutschlands erreicht haben, sind für uns Ansporn und Bestätigung gleichermaßen", so Regisseur Marcel Meuer.



Die Story: "An Weihnachten bringt der Weihnachtsmann die Geschenke. Das weiß jedes Kind. Doch in diesem Jahr lüften wir ein gut gehütetes Geheimnis: Die Feuerwehr ist am Weihnachtswunder nicht ganz unbeteiligt. Seid dabei, wenn die Feuerwehr Jahr für Jahr das Weihnachtsfest rettet." Zu sehen ist der Film auf der Website www.feuerwehren-hattersheim.org sowie den Facebook-, Instagram- und YouTube-Kanälen der Feuerwehren der Stadt Hattersheim am Main.



Die Medien haben ebenfalls über den Film, die Dreharbeiten und die faszinierenden Hintergründe berichtet. So fanden unter anderem Beiträge in hr maintower [https://www.ardmediathek.de/video/maintower/ho-ho-hilfe-feuerwehren-hattersheim-praesentieren-weihnachtsfilm/hr-fernsehen/Njg5MGRmMGQtYzQ5Yy00ZGU1LWEyMTYtZDAwYTM1YmM2Zjg4], Sat.1 17:30live [https://www.1730live.de/kurzfilm-der-hattersheimer-feuerwehr-weihnachtsmann-gerettet/] und dem FeuerwehrMagazin [https://www.feuerwehrmagazin.de/nachrichten/weihnachtsfilm-der-ff-hattersheim-in-kevin-manier-112135] ihren Weg zu den Zuschauern.



Auf der Website bieten die Feuerwehren zudem interessante Hintergrundinformationen, exklusive Making-Of-Fotos sowie die Möglichkeit, die bisherigen Weihnachtsfilme zu entdecken: https://www.feuerwehren-hattersheim.org/2023/12/22/ho-ho-hilfe-weihnachtsmann-in-not-weihnachtsfilm-der-hattersheimer-feuerwehren/



"Viele positive Rückmeldungen zu unserem Weihnachtsfilm haben uns erreicht und erfüllen uns mit Stolz", sagt Meuer. Beispielsweise das Feedback der Feuerwehr Stadt Bruchköbel-Innenstadt: "Was ihr da an Arbeit, Fleiß, Tränen und Herzblut reingesteckt habt. Absoluter Wahnsinn - unglaublich. Euere Weihnachtsfilme dürften mit Sicherheit weltweit einmalig sein! Chapeau!", des Fachdienstes Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst des Rheingau-Taunus-Kreises: "Was für ein wunderbares Video von Euch! Respekt und Danke für diese Leistung." oder von Astrid Terschüren: "Das ist so ein toller Film geworden, man müsste euch für den Oskar vorschlagen!" und Evelin Wehse: "Ein wundervoller schöner Film habt ihr richtig super hin bekommen. Vielen lieben Dank für eure Einsätze und das ihr immer für uns da seid."



In Anbetracht der aktuellen Hochwasserlage in vielen Teilen Deutschlands zeigt sich, dass der Spruch "Eure Feuerwehren. Für alle im Einsatz. Auch an Weihnachten." keine leere Floskel ist. Deutschlandweit engagieren sich zahlreiche Feuerwehrfrauen und -männer ehrenamtlich - egal ob an Weihnachten oder Silvester.



"Wir möchten dazu aufrufen, sich aktiv an diesem Engagement zu beteiligen", so Meuer. "Es ist nie zu spät, Teil eines motivierten, hilfsbereiten und kameradschaftlichen Teams zu werden." Unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Status oder Herkunft - bei den Feuerwehren zählt das gemeinsame Interesse: Helfen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.feuerwehren-hattersheim.org/mitmachen/.