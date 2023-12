Die Feuerwehren im Main-Taunus-Kreis haben sich zusammengetan, um allen Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Sicherheitstipps für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit zu geben.

Hofheim am Taunus (ots) - Gemeinsam wollen sie dazu beitragen, dass die festliche Jahreszeit sicher und besinnlich verläuft.



David Tisold, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Main-Taunus, betont die Bedeutung die-ser Präventionsmaßnahmen: "Die Advents- und Weihnachtszeit sollte eine Zeit der Freude und Besinnlichkeit sein. Dennoch dürfen wir die Sicherheit nicht aus den Augen verlieren. Unsere Feu-erwehren stehen das ganze Jahr über für die Sicherheit der Gemeinschaft ein, und auch in der Weihnachtszeit möchten wir dazu beitragen, Unfälle und Brände zu verhindern."



Hier sind einige wichtige Sicherheitstipps von den Feuerwehren im Main-Taunus-Kreis für die Advents- und Weihnachtszeit:



Umgang mit Kerzen:



- Verwenden Sie sichere, standfeste Kerzenhalter und stellen Sie

Kerzen auf einer nicht brennbaren Unterlage auf. - Achten Sie darauf,

Kerzen niemals unbeaufsichtigt zu lassen, und löschen Sie sie vor dem

Verlassen des Raumes. - Halten Sie Kerzen und offenes Feuer von

brennbaren Materialien fern.



Weihnachtsbaum:



- Stellen Sie den Weihnachtsbaum in einen stabilen Ständer mit

ausreichend Wasser. - Achten Sie darauf, dass der Baum gut gewässert

bleibt, um Austrocknung zu verhindern. - Positionieren Sie den Baum

sicher, fern von Heizquellen und elektrischen Geräten.



Elektrische Dekorationen:



- Prüfen Sie Lichterketten und elektrische Dekorationen auf

beschädigte Kabel oder Stecker und ersetzen Sie diese bei Bedarf. -

Schalten Sie alle Lichter und Dekorationen aus, wenn Sie das Haus

verlassen oder schla-fen gehen.



Küchen- und Kochsicherheit:



- Bleiben Sie in der Küche, während Sie kochen, und halten Sie

stets einen Feuerlöscher griffbereit. - Halten Sie brennbare

Materialien von Herdplatten und offenen Flammen fern.



Verhalten im Notfall:



- Stellen Sie sicher, dass alle Familienmitglieder die Standorte

von Feuerlöschern und Not-rufnummern kennen. - Im Falle eines

Brandes: Verlassen Sie das Gebäude sofort, alarmieren Sie die

Feuerwehr und versuchen Sie nicht, das Feuer selbst zu löschen.



Die Feuerwehren im Main-Taunus-Kreis wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern eine sichere und fröhliche Advents- und Weihnachtszeit.