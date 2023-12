Die Brandmeldeanlage eines Hotels im Nürnberger Stadtteil Gärten h.

Nürnberg (ots) - d. Veste meldete gegen 20:15 Uhr der Integrierten Leitstelle (ILS) Nürnberg ein Feuer. Mehrere automatische Melder hatten ausgelöst. Die Besatzung des ersteintreffenden Hilfeleistungslöschfahrzeugs ging zur Erkundung in das Gebäude. Vor dem Gebäude konnten bereits die Hotelgäste angetroffen werden. Sie hatten das Hotel selbstständig verlassen.



Im zweiten Obergeschoss bemerkten die Einsatzkräfte Rauch aus einem Zimmer. Am betreffenden Zugang zum Hotelzimmer wurde daher ein Rauchschutzvorhang befestigt. Zwei Trupps, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten und Löschrohren, begaben sich zur Brandbekämpfung und Lüftung in den Raum.



Ein Elektrolüfter im Hotelzimmer war in Brand geraten und konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Im Anschluss wurden mehrere Räumlichkeiten mittels Lüftern umfangreich entraucht und kontrolliert.



Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, jedoch wurde das Zimmer durch den Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Im Einsatz war ein Löschzug mit Sonderfahrzeugen und damit insgesamt rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.