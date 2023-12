Gegen 06:15 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Nürnberg von Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Willstraße, Stadtteil Gostenhof, eine starke Verrauchung des Treppenraums gemeldet.

Nürnberg (ots) - Da somit eine Flucht über die Treppe nicht mehr möglich war und auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich im unmittelbaren Brandbereich noch Personen befinden, wurden mit dem Alarmstichwort "Menschenleben in Gefahr" sofort zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr in Marsch gesetzt.



Beim Eintreffen des Löschzugs der nächstgelegenen Berufsfeuerwache 1 wurde tatsächlich eine massive Verrauchung des Treppenraums und Flammen aus einem Fenster im 1 . Obergeschoss festgestellt.



Mehrere Bewohner machten sich bereits an den Fenstern in den darüber liegenden Stockwerken bemerkbar.

Sie wurden von den Einsatzkräften aufgefordert in ihren Wohnungen zu verbleiben, da ein Verlassen des Gebäudes über die Treppe nicht mehr sicher möglich war.



Der erste vorgehende Trupp der Feuerwehr konnte eine männliche Person in der Brandwohnung lokalisieren und diese schnell aus dem Gefahrenbereich ins Freie retten.

Sie wurde mit dem Verdacht auf eine schwere Rauchvergiftung dem Rettungsdienst übergeben und von diesem in ein Krankenhaus verbracht.

Für eine eine Katze, die sich ebenfalls in der Brandwohnung befand, kam leider jede Hilfe zu spät.



Durch einen zweiten Einsatztrupp konnte das Feuer in der Wohnung zügig gelöscht werden.

Gleichzeitig wurde der Treppenraum mit Hochleistungslüftern vom Brandrauch befreit und die restlichen Wohnungen auf Rauchfreiheit

kontrolliert.



Für die Dauer des Einsatzes wurde der Busverkehr der VAG in Richtung Norden über die Roonstraße umgeleitet.



Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Schadenshöhe und Ursache des Brandes sind bislang nicht bekannt.