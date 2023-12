Von dem verunfallten Mercedes ist nur noch Schrott übrig. Der Wagen war aus bisher ungeklärter Ursache am Sonntagmorgen mit zwei weiteren Pkw und einem Lkw auf der Autobahn 2 in Höhe "Herford/Bad Salzuflen" zusammengestoßen. Foto: Daniel Hobein / Feuerwehr Bad Salzuflen

Bad Salzuflen (ots) - Die Freiwillige Feuerwehr Bad Salzuflen ist am frühen Sonntagmorgen (17.12.2023) zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn 2 gerufen worden. Gegen 7 Uhr meldete sich das automatische E-Call-System eines Fahrzeuges. Da die Lage für die Leitstelle Lippe nicht klar ersichtlich war, wurden die Einsatzkräfte unter dem Alarmstichwort "Technische Hilfe - Person eingeklemmt" auf die A2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Noch vor dem Auffahren der Einheiten auf die Autobahn hatte sich der Verkehr bereits gestaut. Die Einsatzstelle lag unweit der Auffahrt "Herford/Bad Salzuflen" und zog sich über rund 150 Meter. Neben einem Lastwagen waren auch drei Autos an dem Unfall beteiligt. Insgesamt sieben Menschen wurden zunächst von der Feuerwehr, später von drei Rettungswagen und einem Notarzt betreut. Ein Mensch wurde auf der Rückbank eines Mercedes eingeschlossen. Die Feuerwehr führte mit hydraulischem Rettungsgerät eine schonende Rettung durch. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Alle übrigen Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst gesichtet und kamen nach ersten Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Durch die Wucht des Unfalls waren Trümmerteile über die gesamte Richtungsfahrbahn geschleudert worden. Nach rund zwei Stunden konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport der Auto-Wracks. Zur Schadenshöhe und Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Bad Salzuflen war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort.