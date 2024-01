Bei einem Wohnungsbrand auf der Straße "Hinter der Mauer" in der Gocher Innenstadt sind heute in den frühen Morgenstunden insgesamt 5 Personen verletzt worden.

Goch (ots) - In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses entzündete sich Tischdekoration an einer Kerze.

Die gegen 03:30 Uhr alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goch unter Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler löschten das Feuer rasch ab und lüfteten das Gebäude mittels Hochdrucklüfter. 5 Personen, darunter zwei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst betreut und in umliegende Krankenhäuser verbracht.