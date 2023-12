Auf dem Boeckelter Weg in Goch kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2:00 Uhr zu einem Brand in einer Garage.

Goch (ots) - Das Gebäude welches als private Werkstatt genutzt wurde, stand bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und die Flammen schlugen bis zu 5 Meter aus dem Tor heraus. In der Garage befanden sich unter anderem auch mehrere Gasflaschen, welche im Zuge des Feuers abbliesen.

Ein Übergreifen der Flammen an das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte der Feuerwehr Goch unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler noch verhindert werden.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Garage mit Löschschaum geflutet, um eventuell verbliebene Glutnester zu ersticken und die noch heißen Oberflächen herunter zu kühlen.