In den Mittagsstunden des 25.

Schiffdorf-Laven (ots) - Dezember 2023, wurden die Ortsfeuerwehren Spaden und Laven um 11:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort ,,Pkw in Wasserlache'' auf die K61 (Lavener Straße) zwischen Bramel und Laven alarmiert. Die K61 ist auf diesem Teilstück derzeit aufgrund von stetigen Überflutungen bereits seit mehreren Tagen gesperrt, sowohl für Kraftfahrzeugführer kommend aus Richtung Bramel als auch aus Richtung Laven. Hierzu wurden Absperrbaken und entsprechende Verbotsschilder aufgestellt.



Aufgrund von Missachtung dieser Verbotsschilder befuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw diese Straße und kam kurz vor der Geestebrücke in Fahrtrichtung Bramel in einer großen Wasserlache zum Stehen. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Fahrer selbst das Fahrzeug nur schwer verlassen. Daraus folgend mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zur Hilfe kommen und den Pkw aus dieser ungünstigen Situation bergen. Um ein Erreichen des Pkw zu verbessern, kam ein ortsansässiger Landwirt mit seinem Traktor zur Einsatzstelle. Verletzt wurde hierbei Niemand.



Mit Erschrecken musste jedoch festgestellt werden, dass dieser Fahrer nicht der einzige war, welcher diese Verbotsschilder ignorierte. Sowohl aus Bramel als auch aus Laven folgten immer wieder Fahrzeuge und drehten kurz vor der betroffenen Stelle. Im Verlaufe des Tages kam es erneut zu einem ähnlichen Fall, hier rückte der zuständige Ortsbrandmeister jedoch allein zur Erkundung aus.