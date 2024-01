In den frühen Morgenstunden, des 03. Januar 2024, wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt und Schiffdorf, gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei nach Sellstedt in den Mühlenweg zu einem gemeldeten Zimmerbrand alarmiert.

Schiffdorf-Sellstedt (ots) - Der Alarm für die Einsatzkräfte war um 04:54 Uhr, nachdem Bewohner eines Einfamilienhauses, mit einem zweiten angebauten Einfamilienhaus, den Brand in einer Waschküche bemerkten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich die Bewohner der beiden Häuser eigenständig evakuieren.



Umgehend nach Ankunft der Feuerwehr wurde ein Löschangriff unter Atemschutz in dem betroffenen Raum vorgenommen, wobei das Feuer schnell gelöscht werden konnte. Abschließend wurde das Gebäude gründlich auf weitere Glutnester kontrolliert, da es sich in dem Raum um eine Holzdecke handelte. Zudem wurde durch die Feuerwehr das Gebäude mit einem Überdrucklüfter gelüftet. Die Bewohner des Hauses wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, trugen aber keine Verletzungen oder anderes davon. Das Haus ist aufgrund der Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar, sodass die Bewohner des Hauses im hinteren Einfamilienhaus, welches nicht betroffen war, unterkommen. Gegen 06:30 Uhr wurde der Einsatz für die Feuerwehr beendet.