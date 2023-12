Die Einheit Veen führte am Freitag, den ersten Dezember 2023 wieder ihre Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus am Halfmannsweg in Veen durch.

Alpen (ots) - Neben den aktiven Kameraden und einen Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung begrüßte Einheitsführer Martin Landscheidt zusammen mit seinen Stellvertretern Daniel Baltes und Henrik van Beek auch Marco Giesen als stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Alpen.



Die Wehrleute blickten auf ein Jahr mit 32 Alarmierungen zurück, welche sich in 16 Brandeinsätze 14 Technische Hilfeleistungen und 2 Sicherheitswachen unterteilten. Im Personalbereich konnten vier neue Mitglieder begrüßt werden. Derzeit umfasst die Einheit Veen somit insgesamt 30 aktive und zwei Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung. Zu den besonderen Aktivitäten zählten in diesem Jahr wieder eine Brandschutzerziehung für den Abschlussjahrgang (Riesenclowns) des St. Nikolaus Kindergartens oder etwa die Ferienspiele im Sommer mit vielen Besuchern.

Neben den regelmäßigen Übungsabenden, den Sonderübungen zum Atemschutz und der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen besuchten die Mitglieder auch diverse Lehrgänge und Seminare, um sich für den Dienst bei der Feuerwehr aus- und fortzubilden.



Als Anerkennung hierfür sprach Marco Giesen folgende Beförderungen aus: Markus Gooẞens, Dominik Heuberg, Gregor Keisers und Marlon Kühnen wurden zum Feuerwehrmann, Philipp Holland zum Hauptfeuerwehrmann, Lucas van Bebber zum Unterbrandmeister und Martin Landscheidt zum Brandoberinspektor ernannt.



Nach dem Ende des offiziellen Teils klang der Abend in einem gemütlichen Beisammensein aus.