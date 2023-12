Ein PKW war auf der B42 in Fahrtrichtung Bad Honnef kurz hinter der Anschlussstelle Rhöndorf aus ungeklärten Gründen verunfallt.

Bad Honnef, B42 (ots) - Der Beifahrer wurde dabei leicht verletzt, die Fahrerin schwer. Sie konnte nicht aus dem Auto befreit werden. Die Einsatzkräfte begannen mit einer schonender Rettung und bauten die Materialien dafür auf. Während der ersten Arbeiten verschlechterte sich der Zustand der Patientin plötzlich massiv, sodass der Rettungsmodus auf sofortige Rettung umgestellt werden musste. Die Fahrerin konnte nach wenigen Minuten an den Rettungsdienst übergeben werden.

Die Fahrbahn in Richtung Bad Honnef musste für etwa 2 Stunden voll gesperrt werden.

Insgesamt waren etwa 25 Einsatzkräfte der Einheiten Rhöndorf und Bad Honnef am Einsatz beteiligt.