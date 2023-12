Das Sturmtief "Zoltan" traf Bad Honnef gegen 17 Uhr.

Bad Honnef, Stadtgebiet (ots) - Erste Einsatzstellen wurden gemeldet. Dabei handelte es sich hauptsächlich um umgefallene Bäume, auch ein Bauzaun hatte dem Wind nachgegeben.

Um 20:22 Uhr verstärkten sich die Sturmböen derart, dass die Anzahl der gemeldeten Einsatzstellen massiv zunahm. Die Leitstelle Rhein-Sieg aktivierte die Führungsstelle der Feuerwehr Bad Honnef, die Einsatzkräfte besetzten die Disponentenplätze im Gerätehaus Rhöndorf und die Einsatzleitung sammelte sich. Gleichzeitig wurden alle Einheiten der Feuerwehr Bad Honnef alarmiert, die ihre Gerätehäuser besetzten. Bis 23 Uhr wurden 18 Einsatzstellen abgearbeitet und die Bereitschaft beendet.

Am heutigen Freitag dann zeigten sich weitere Schäden bei Tageslicht. Weitere Bäume und beschädigte Dächer wurden bearbeitet. Auch neue Einsatzstellen kamen hinzu, denn der Wind war immer noch sehr stark. Gegen 14:30 Uhr war dann endlich die letzte Einsatzstelle abgearbeitet.

Insgesamt kam es durch das Sturmtief Zoltan zu 29 Einsätzen.

52 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Honnef waren im Einsatz, die DRK Bereitschaft Siebengebirge versorgte die Einsatzkräfte noch am Abend mit heißen Getränken in allen Standorten.