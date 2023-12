Am 20.12.23 um 08:43 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Wahlstedt auf den Rastplatz BAB 21 "Schackendorf" zu einem Fahrzeugbrand alarmiert.

Bad Segeberg (ots) - Die ersten Kräfte vor Ort, konnten einen Transporter mit einem geplatzten Fahrzeugreifen feststellen, wodurch es zur Überhitzung der Bremsen gekommen ist. Durch die Einsatzkräfte konnten mittels Wärmebildkamera erhöhte Temperaturen im Bereich der Hinterachse festgestellt werden. Ein Atemschutztrupp hat mittels eines C- Rohres den betroffenen Bereich heruntergekühlt. Nach kurzer Zeit, zeigten die Löschmaßnahmen Erfolg, sodass die Kräfte der Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen durchführen mussten. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben.



Im Einsatz: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit drei Einsatzfahrzeugen und elf Einsatzkräften

Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt

Polizei



Am 21.12.23 um 12:08 Uhr erreichte uns eine Anforderung durch die Freiwillige Feuerwehr Klein Gladebrügge. In der Segeberger Straße drohten zwei größere Äste, aus einem Baum, auf die Straße zu fallen. Mittels Drehleiter konnte die Gefahrenstelle beseitigt werden.

Im Einsatz die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit zwei Einsatzfahrzeugen und drei Einsatzkräften

Freiwillige Feuerwehr Klein Gladebrügge



Um 12:56 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung. In Weede, Ortsteil Söhren, kam es in der Lindenstraße zu einem größeren Gebäudebrand. Die Einsatzleitung vor Ort forderte den Drehleiterzug zur Einsatzstelle nach. Siehe Pressemitteilung Kreisfeuerwehrverband.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/5677972



Für die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, die mit fünf Einsatzfahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ihren Einsatz nach vier Stunden beenden.



Parallel zu dem laufenden Einsatz in Söhren, wurden die freien Einsatzkräfte an der Wache in die Burgfeldstrasse alarmiert. Auf dem dortigen Schulgelände drohten Wassermassen von einem angrenzenden Getreidefeld in Teile der Gebäude zu laufen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg konnten durch Sicherungsmaßnahmen ein eindringen des Wassers und somit einen Gebäudeschaden verhindern. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach einer Stunde beendet.



Um den Grundschutz im Stadtgebiet sicherzustellen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt zur Gebietsabsicherung mit einem Löschzug an die Feuerwache Bad Segeberg alarmiert.



Die nächste Alarmierung erfolge um 19:04 Uhr. In der Seekoppel wurde starker Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Umgehend machte sich der Gefahrgutzug auf den Weg. Vor Ort konnte das Meldebild bestätigt werden. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes wurden unverletzt aus dem Haus evakuiert.



Mehrer Atemschutztrupps mit Messgeräten führten im Keller, sowie in den Wohnungen umfangreiche Messungen durch. Parallel wurde der Brandschutz aufgebaut und sichergestellt.



In Zusammenarbeit mit dem Energieversorger wurden im Verlauf erhöhte Messwerte in einem der Kellerräume festgestellt. Der betroffene Raum wurde mittels Brechwerkzeug geöffnet und teilweise durch die Einsatzkräfte ausgeräumt. Es konnten zwei Propangasflaschen ausfindig gemacht werden. Aus diesen strömte aufgrund nicht vollständig verschlossener Ventile das Gas unkontrolliert aus.



Die Propangasflaschen wurden durch die Einsatzkräfte verschlossen und ins Freie verbracht. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.



Die Einsatzstelle wurde an den Energieversorger und an den Gebäudeverantwortlichen übergeben und der Einsatz war für die Feuerwehr nach zwei Stunden beendet.



Die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.



Weiter mit im Einsatz, ein Rettungswagen, der Energieversorger und die Polizei.



Die Freiwillige Feuerwehr Geschendorf forderte um 21:45 Uhr die Drehleiter zur Unterstützung in die Lindenstraße an. Die Blechverkleidung eines Schornsteines, in den Maßen 1 x 1,5 m hatte sich durch den starken Sturm gelöst und drohte zu fallen. Mittels Drehleiter wurde die Gefahrenstelle beseitigt.



Nach einer Stunde war dieser Einsatz erfolgreich abgearbeitet.



Im Einsatz:



Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit einem Einsatzfahrzeug und vier Einsatzkräften

Freiwillige Feuerwehr Geschendorf



Um 23:12 Uhr forderte uns die Feuerwehr Geschendorf erneut zur Unterstützung an. Zwei größere Bäume drohten auf das Wohnhaus mit angrenzendem Carport zu fallen. Auch diese Einsatzstelle befand sich in der Lindenstraße. In enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Einsatzkräften, wurden mittels Drehleiter die betroffenen Bäume Stück für Stück und mit äußerster Vorsicht abgetragen, um einen Gebäudeschaden zu verhindern. Der Einsatz konnte um 01:49 Uhr beendet werden.

Im Einsatz:

Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit einem Einsatzfahrzeug und sechs Einsatzkräften

Freiwillige Feuerwehr Geschendorf



Am 22.12.2023, war die Nacht für die Bad Segeberger Einsatzkräfte bereits um 05:53 Uhr beendet. Ein Anrufer meldete einen umgestürzten Baum in der Straße "Christiansfelde" in Bad Segeberg. Nach umfangreicher Erkundung konnte ein kleinerer Baum, der leicht in die Fahrbahn ragte ausfindig gemacht werden. Durch Muskelkraft wurde dieser von der Straße gezogen. Nach 30 Minuten waren alle Kräfte wieder an der Wache.



Im Einsatz: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit acht Einsatzkräften.



Ein ganz besonderer Dank gilt mal wieder den Familien die ihre Partnerinnen und Partner für solche einsatzreichen Tage, gerade in der Vorweihnachtszeit entbehren. Aber auch ein großes Dankeschön an alle Arbeitgeber, die immer wieder den Kameradinnen und Kameraden die Möglichkeit geben an solchen Einsätzen teilzunehmen.



Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg wünscht allen Einsatzräften eine ruhige Weihnachtszeit und den Familien schöne besinnliche Festtage im Kreise ihrer liebsten.



112% bei Tag und Nacht - mit Sicherheit!