Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Otto-Hahn-Straße in Bergheim-Zieverich bemerkten am Freitagabend gegen 20:00 Uhr eine Rauchentwicklung aus dem Keller und alarmierten die Feuerwehr.

Bergheim (ots) - Das Feuer konnte trotz starker Rauchentwicklung schnell lokalisiert und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.



Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter Rauch aus dem Keller des Mehrfamilienhauses. Um eine weitere Verrauchung des Treppenhauses auszuschließen, wurde die Tür vom Treppenraum in den Keller geschlossen. Über eine Außentür verschafften sich zwei Trupps unter Atemschutz Zugang in den Keller. Ein weiterer Trupp kontrollierte parallel dazu das Treppenhaus auf Personen. Im Keller konnte brennender Unrat anschließend schnell gelöscht werden. Ein Teil der über 100 gemeldeten Bewohner hatten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr den Weg ins Freie gesucht. Alle weiteren konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

Im Anschluss an die Löscharbeiten mussten die Kellerräume mit mehreren Hochleistungslüftern entraucht werden. Zur Unterstützung wurde die Einheit Ahe mit einem Entlüftungsgerät angefordert, welches zusammen mit zwei weiteren Lüftern im Verlauf den Rauch ins Freie beförderte.



Im Einsatz waren die Einheiten Bergheim, Thorr, Glesch/Paffendorf, Ahe und die hauptamtliche Wache mit rund 45 Einsatzkräften unter der Leitung von Brandamtmann Jens Wiehne. Gegen 22:45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.