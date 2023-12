Bergheim - In einer langgezogenen Kurve an der Straße Im Rauland im Bereich der Ortslage Quadrath-Ichendorf kam es am Sonntagabend gegen 17:55 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß von zwei PKW.

Bergheim (ots) - Dabei wurden beide Fahrer schwerverletzt. Einer der beiden wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden.



Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Fahrer von einem der beiden PKW neben seinem Fahrzeug. Sein Unfallgegener hingegen befand sich noch im Fahrzeugwrack und war in diesem eingeschlossen. Der Rettungsdienst versorgte beide Verletzten. Die Feuerwehr entfernte mit Schere und Spreizer die Türen und die B-Säule. Anschließend konnte der schwerverletzte Fahrzeuginsasse mit einem Rettungsbrett gerettet werden. Der Rettungsdienst transportierte die beiden verletzten Männer in Krankenhäuser.



Parallel zu den Rettungsmaßnahmen sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und leuchtete diese, auch für anschließende Ermittlungsarbeiten der Polizei, aus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Straße Im Rauland zwischen Quadrath-Ichendorf und der Landstraße 276 voll gesperrt werden.



Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim, Thorr und der hauptamtlichen Wache unter der Leitung von Brandamtmann Thomas Junggeburth. Gegen 20:15 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Aussagen zur Schadenshöhe und zur Unfallursache kann die Feuerwehr nicht machen.