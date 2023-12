Bonn-Auerberg, Pariser Straße, 20.12.2023, 20:22 Uhr

Bonn (ots) - Am Mittwochabend erreichte die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ein Notruf über eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Pariser Straße.



Durch die unmittelbar ausgerückten Einsatzkräfte konnte brennender Unrat in einem stillgelegten Parkdeck festgestellt werden. Durch einen Atemschutztrupp wurde der Brand mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht.



Glücklicherweise bestand keine bauliche Verbindung zu einem benachbarten Studentenwohnheim. Somit konnte eine Rauchausbreitung in das Gebäude ausgeschlossen werden.



Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte der Feuerwache Innenstadt sowie der Führungsdienst. Weitere alarmierte Kräfte konnten die Einsatzfahrt frühzeitig abbrechen.