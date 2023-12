Bonn, 16.12.2023, Am heutigen Samstagnachmittag waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst bei einer Vielzahl von Einsätzen gefordert.

Bonn (ots) - Neben dem hohen Aufkommen von Rettungsdiensteinsätzen waren auch die drei Feuerwachen mit mehreren Einsätzen beschäftigt. Eine eingelaufene Brandmeldeanlage und ein gemeldeter Dachstuhlbrand stellten sich glücklicherweise nur als kleinere Einsätze heraus bei dem es keinen Schaden gegeben hat.



Am späten Nachmittag wurden die Einsatzkräfte dann in den Ortsteil Tannenbusch entsendet. Nach ersten Meldungen sollte es hier in einem Hochhaus in einer Wohnung im 2. Obergeschoss brennen. Ob Bewohner in der vermeintlichen Brandwohnung betroffen waren, war zunächst unklar. Nach weiteren Notrufmeldungen über einen verrauchten Treppenraum wurde noch auf der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte die Alarmstufe auf Brand 4 erhöht und weitere Einsatzkräfte alarmiert. Der ersteintreffende Führungsdienst konnte schnell Entwarnung geben. Der Treppenraum war nicht verraucht und das Brandobjekt auf einem Balkon wurde vor Eintreffen der Feuerwehr von Bewohnern gelöscht und vom Balkon in den Vorgarten geworfen. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr begrenzten sich hier lediglich auf Lüftungsmaßnahmen mit einem Elektrolüfter. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Wohnung an die Eigentümer zur weiteren Nutzung übergeben werden.



Während der Aufräumarbeiten wurden Feuerwehrleute von Passanten auf einen leichten Feuerschein im gleichen Wohnblock im 3. OG aufmerksam gemacht. Nach eigener Erkundung konnte das gemeldete Ereignis bestätigt werden. Über die Drehleiter wurde die Wohneinheit kontrolliert. Von außen konnten unbeaufsichtigte brennende Kerzen auf einem Tisch ausfindig gemacht werden. Über die Polizei konnte die Bewohnerin telefonisch erreicht werden und nach kurzer Wartezeit die Wohnungstüre öffnen. Durch das umsichtige Handeln der Passanten konnte vermutlich ein größeres Brandereignis verhindert werden. Die Kerzen wurden ohne einen Schaden anzurichten gelöscht. Die Wohnung wurde der Bewohnerin übergeben.



Noch während die Einsatzkräfte mit diesem Einsatz beschäftigt waren wurde über die automatische Brandmeldeanlage ein Brandereignis in einem Krankenhaus gemeldet. Umgehend wurden die noch zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr nach dem Stichwort Brand 4 - Krankenhaus dorthin entsandt. Nach der ersten Erkundung konnte eine leichte Verrauchung in einem Flurbereich festgestellt werden. Durch das umsichtige und schnelle Handeln des Pflegepersonals und der Feuerwehr konnte schlimmeres verhindert werden. Die Rauchentwicklung entstand durch einen Entstehungsbrand an einem Patientenbett.

Bei allen Einsätzen wurde glücklicherweise niemand verletzt.



An den zahlreichen Einsätzen waren die Einsatzkräfte der Feuerwachen 1, 2 und 3 der Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Buschdorf und Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst, der Führungsdienst sowie Polizei und Ordnungsamt beteiligt.