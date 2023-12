Bonn-Stadtgebiet, 21.12.2023, 19:30 Uhr - Das vom Deutschen Wetterdienst angekündigte Sturmtief sorgte für rund 60 Einsätze in Bonn.

Bonn (ots) - Einsatzkräfte aus dem gesamten Stadtgebiet waren bis in die späten Abendstunden mit der Abarbeitung der Sturmeinsätze beschäftigt. Verletzte gab es keine. Der DWD gibt aber noch nicht Entwarnung: Eine Sturmwarnung besteht auch noch für den morgigen Freitag.

Ab 19:30 Uhr erreichten in kurzer Folge zahlreiche Notrufe die Feuer- und Rettungsleitstelle Bonn. Zu rund 60 Einsätzen rückten die Feuerwehreinsatzkräfte in der Folge aus. Mit örtlichen Schwerpunkten in den Stadtteilen Mehlem, Rüngsdorf und Bad Godesberg beseitigten die Einsatzkräfte umgestürzte Bäume, herabgestürzte Äste und sicherten lose Dach-, Fassaden- und Gerüstteile. Positive Bilanz: Bei keinem der Einsätze wurden Personen verletzt, die eine rettungsdienstliche Versorgung benötigt hätten. Eine Beruhigung der Lage stellte sich ab 23 Uhr am späten Donnerstagabend ein. Die Aufräumarbeiten dauern an manchen Einsatzstellen derzeit aber noch an.



Besondere Einsatzstellen:



Bei einem Haus an der Rheinstraße stürzten Dach- und Fassadenteile auf die Straße und beschädigten unter anderem mehrere Pkw. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und unterstützten bei den Aufräumarbeiten.

In Pennenfeld stürzte ein rund 20 Meter hoher Baum auf mehrere Reihenhäuser an der Kopernikusstraße und beschädigte dessen Dach und Fassade. Hier galt es die Überreste des Baumes zu sichern und soweit zu beseitigen, dass von der Schadenstelle keine weitere Gefährdung mehr ausging.



Entwarnung gibt es aber noch nicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch für den morgigen Freitag vor den Ausläufern des Sturmtiefs im Bonner Stadtgebiet. Die Feuerwehr rät daher zur besonderen Umsicht: Spaziergänge im Wald und unnötige Aufenthalte im Freien sollten am besten auf die ruhigen Feiertage verschoben werden.



Im Einsatz waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr, der Führungsdienst und der Pressedienst.