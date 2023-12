Bonn-Hochkreuz, Ludwig-Erhardt-Allee; 11.12.2023 13:54 Uhr Das E-Call-System eines verunfallten PKW alarmierte Feuerwehr und Rettungsdienst am Mittag automatisiert in den Stadtteil Hochkreuz.

Bonn (ots) - Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne sowie einem entgegenkommenden PKW kollidiert. Die beiden PKW wurden erheblich beschädigt, die Laterne stürzte um und landete auf einem weiteren, am Seitenstreifen abgestellten, PKW.



Der Fahrer des Unfallfahrzeuges konnte dieses eigenständig, aber schwer verletzt, verlassen. Er wurde an der Unfallstelle in der Erstphase durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr versorgt und anschließend durch den Rettungsdienst und eine Notärztin in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Die Fahrerin des zweiten beteiligten PKW wurde ebenfalls von der Notärztin in Augenschein genommen, konnte aber unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben.



Die zerstörte Straßenlaterne wurde von den Stadtwerken gesichert und demontiert.



Im Einsatz waren für rund eine Stunde 20 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 3. Für die Dauer des Einsatzes war die Ludwig-Erhardt-Alle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.