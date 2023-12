14.12.2023; Bonn-Vilich-Rheindorf

Bonn (ots) - Um 09:47 Uhr wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn in die Rheindorfer Straße alarmiert.

Anrufer berichteten darüber, dass eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses verraucht sei und sich drei Personen auf den Balkon der vermeintlichen Brandwohnung gerettet hätten.



Die ersteintreffenden Einsatzkräfte betreuten die Personen im sicheren Bereich und gingen zur Erkundung mit Atemschutzgeräten in die Dachgeschosswohnung vor. Gleichzeitig wurde die Wohnung mittels Belüftungsgerät vom Rauch befreit. Ein Schadenfeuer konnte zunächst nicht festgestellt werden, weshalb die Küche und angrenzende Räume mittels Wärmebildkamera kontrolliert wurden.



Letztlich konnte ein bereits erloschener Schmorbrand im Mülleimer der Küche als Ursache für die Verrauchung ermittelt werden. Der Mülleimer wurde aus der Wohnung entfernt und die Wohnung nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder an die Nutzerin übergeben.

Verletzt wurde niemand.



Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2, Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr St-Augustin Meindorf, sowie der Rettungs- und Führungsdienst.