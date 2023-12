Ein brennender Adventskranz in einer Wohnung an der Hattingerstraße und ein tragischer Verkehrsunfall auf der A 44, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde, sorgten unter Anderem für einen arbeitsreichen Heiligabend bei der Feuerwehr Bochum.

Bochum (ots) - Insgesamt verzeichnete die Leitstelle der Feuerwehr Bochum in der Heiligabend-Schicht zwischen 7 Uhr am 24.12. und 7 Uhr am 25.23. 128 Einsätze, davon 110 im Rettungsdienst, 16 Technische Hilfeleistungen und 2 Brandeinsätze.



Um 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Innenstadtwache sowie der Feuerwache Wattenscheid zu einem Wohnungsbrand an der Hattinger Straße in Weitmar alarmiert. In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hatte ein Adventskranz Feuer gefangen. Personen befanden sich glücklicherweise nicht mehr in der Wohnung und ein Trupp unter Atemschutz konnte den Entstehungsbrand schnell ablöschen. Nachdem die Wohnung mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit war, konnten die Einsatzkräfte nach 45 Minuten wieder zu ihren Feuerwachen zurückkehren.



Zu einem tragischen Verkehrsunfall wurde der Löschzug der Hauptfeuerwache gegen 00:35 Uhr am 25.12. alarmiert. Auf der A 44 war ein PKW aus unklaren Gründen verunfallt. Entgegen der ersten Meldung waren zwar keine Personen mehr im Fahrzeug eingeklemmt, dennoch wurde ein Person durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Zwei weitere Personen aus dem Wagen wurden ebenfalls verletzt und nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Ein zufällig an der Einsatzstelle vorbeifahrender Rettungswagen aus Schwelm hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen, im weiteren Einsatzverlauf kamen neben den 30 Einsatzkräften der Feuerwehr Bochum auch ein Rettungswagen und ein Notarzt aus Witten zum Einsatz.



Neben diesen beiden Einsätzen musste die Feuerwehr in der Heiligabend-Schicht zu weiteren 110 Rettungsdiensteinsätzen, 16 Technischen Hilfeleistungen, davon 11 Unwetterbedingten Einsätzen, sowie einem weiteren Kleinbrand ausrücken.



