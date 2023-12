Am heutigen 29.12.2023 kam es auf der Wodanstraße in Bochum Harpen, in einem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Kellerbrand.

Bochum (ots) - Um 20:41 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, der den Brand meldete. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache drei an der Einsatzstelle eintraf drang dichter Rauch aus Gebäude und Kellerfenster. Feuerschein war sichtbar. Die Bewohner des Hauses hatten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz und ein Trupp von außen schnell mit zwei Strahlrohren abgelöscht werden. Eine Ausbreitung konnte verhindert werden. Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurden das Untergeschoss und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit. Die Hausbewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Um 21:45 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte vor Ort wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurden. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.



