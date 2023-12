Um 08.03 Uhr am heutigen Mittwochmorgen wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum eine Rauchentwicklung aus dem Notstromaggregat des Alten-und Pflegeheims in der Straße Am Glockengarten gemeldet.

Bochum (ots) - Daraufhin alarmierte die Leitstelle direkt zwei Züge der Berufsfeuerwehr zur Einsatzstelle.

Vor Ort wurde direkt die Erkundung unter Atemschutz durchgeführt. Es konnte schnell festgestellt werden, dass es sich hierbei um keinen Brand, sondern um einen technischen Defekt am Notstromaggregat handelt.

Die Anlage wurde dem Haustechniker übergeben.

Insgesamt waren 41 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.



