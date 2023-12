Während der Weihnachtsfeiertage ist es auch in diesem Jahr zu verschiedenen Notfällen und Einsätzen gekommen, insgesamt kann das Einsatzaufkommen aber als normal bezeichnet werden.

Bochum (ots) - Lediglich im Bereich der Technischen Hilfeleistungen waren die Einsatzzahlen aufgrund der immer wieder auftretenden Unwettereinsätze durch Windböen und Starkregen leicht erhöht.

Insgesamt verzeichnete die Leitstelle der Feuerwehr Bochum zwischen dem 24. Dezember 7 Uhr und dem 27. Dezember 7 Uhr sieben Brandeinsätze, 28 Technische Hilfeleistung und 373 Rettungsdiensteinsätze.

Ein besonders tragischer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person ereignete sich in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag (siehe Bericht vom 25.12.2023).

Zudem unterstützte die Feuerwehr Bochum am zweiten Weihnachtsfeiertag den Hochwassereinsatz in Hamm (siehe separate Berichterstattung).



