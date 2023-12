Um ca. 20:45 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Wohnungsbrand an der Markgrafenstraße mit gemeldetem Menschenleben in Gefahr alarmiert.

Bocholt (ots) - Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte die Polizei bereits damit begonnen die übrigen Wohnungen zu räumen.

Durch die Feuerwehr wurden umgehend zwei Trupps, geschützt mit Atemschutzgeräten, in die Brandwohnung geschickt. Der Bewohner konnte sich zuvor bereits selbst retten und wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert.

In der Brandwohnung befand sich keine weitere Person. Die brennende Wohnung konnte durch die beiden Trupps schnell gelöscht werden. Eine Ausbreitung auf die benachbarten Wohnungen wurde dadurch verhindert.

Alle Bewohner des Gebäudes wurden durch den Rettungsdienst untersucht und betreut. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Brandwohnung wurde komplett zerstört, alle übrigen Wohnung sind weiter bewohnbar.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 32 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort.