Mit schwerem Gerät sind Einsatzkräfte aus Bremerhaven auf dem Weg in Richtung Landkreis Oldenburg.

Bremerhaven (ots) - Dort unterstützen die Spezialisten des THW vom Ortsverband Bremerhaven bei der Hochwasserbekämpfung und führen Deichsicherungsmaßnahmen durch.

Das DRK Bremerhaven stellt dafür unter anderem einen Reisebus zum Transport der Einsatzkräfte zur Verfügung.

Mit insgesamt 49 Helfenden, sieben LKW, unter anderem beladen mit Sandsäcken und Baumaschinen, sind die Bremerhavener Seestadtretter unterwegs.



Bereits gestern waren 23 Einsatzkräfte aus Bremerhaven im Landkreis Osterholz eingesetzt. Dort wurde aufgrund der Hochwassersituation eine Vorstufe des Katastrophenalarms ausgelöst. Das THW Bremerhaven war mit Notstromerzeugern, Großpumpen und Räumgeräten in Lilienthal tätig.



"Die Bremerhavener Einsatzkräfte und das hier stationierte Einsatzmaterial leisten aktuell einen großen Beitrag zur Hochwasserbekämpfung in Niedersachsen" sagte der Oberbürgermeister Melf Grantz, der zugleich Dezernent der Ortskatastrophenschutzbehörde Bremerhaven ist.

"Aufgrund der angespannten Situation bei unseren Nachbarn, hat unsere Ortskatastrophenschutzbehörde bereits am Dienstag umfangreich Hilfe angeboten. Bremerhavener und niedersächsische Einsatzkräfte führen seit längerem gemeinsam Katastrophenschutzübungen durch. Vor allem bei der großen Katastrophenschutzübung in Bremerhaven wurde im letzten Jahr Deichsicherung und Hochwasserbekämpfung trainiert - das zahlt sich jetzt aus." so Grantz.