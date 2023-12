Die Feuerwehr Bremerhaven und das Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter am 06.

Bremerhaven (ots) - Dezember 2023, um 12.30 Uhr (Dauer: rund 30 Minuten) zur Nikolaus-Abseilaktion der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Bremerhaven vor der Kinderklinik des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide ein.



Die Höhenretter der Feuerwehr Bremerhaven werden vom Dachlandeplatz für Helikopter des Krankenhauses Richtung Kinderstation ein Schrägseil von rund 150 Meter Länge aufbauen. Über dieses Schrägseil werden sich die Höhenretter in verschiedenen Kostümen abseilen, um den Kindern auf der Kinderstation eine Freude zu bereiten.



Bundesweit finden in der 49. Kalenderwoche in vielen Städten Nikolaus-Abseilaktionen der Höhenrettungsgruppen statt. Im letzten Jahr hatten sich rund 50 Einheiten an der Aktion beteiligt.

Eine Anmeldung bis Dienstag, 5. Dezember 2023 um 16 Uhr ist erforderlich: presse-feuerwehr@magistrat.bremerhaven.de



Ort:



Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH

-Kinderklinik hinter dem Haupthaus / Bitte der Ausschilderung vor Ort folgen-

Postbrookstraße 103

27574 Bremerhaven