Die Feuerwehr Bremerhaven hat den Titel Vizemeister bei der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft der Berufsfeuerwehren im Hallenfußball verteidigt.

Bremerhaven (ots) - Das Ü40-Hallenfußballturnier fand am ersten Dezemberwochenende in Berlin statt.



In der Vorrunde gewann die Bremerhavener Mannschaft gegen die Feuerwehren Halle (Saale), Düsseldorf, Magdeburg und München und verlor gegen den Meister Berlin.

Trotz eines anfänglichen Rückstandes gegen den Titelverteidiger Mülheim an der Ruhr entschied die Feuerwehr Bremerhaven das Halbfinale für sich. Das Finale gewann die Feuerwehr Berlin mit 1:0 gegen Bremerhaven.



Die Feuerwehr Bremerhaven wurde bereits im vergangenen Jahr in Leipzig Vizemeister.