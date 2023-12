Höhenretter der Feuerwehr Bremerhaven haben heute (6.

Bremerhaven (ots) - Dezember 2023) an der bundesweiten Nikolausaktion teilgenommen. Die Abseilaktion fand um 12.30 Uhr vor der Kinderklinik des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide statt.



Für die Aktion haben die Höhenretter von der 23 Meter hohen Hubschrauberlandeplattform des Krankenhauses ein Schrägseil von rund 150 Meter Länge bis vor die Kinderklinik gespannt. Anschließend haben sich acht Höhenretter in verschiedenen Kostümen abgeseilt, um den Kindern aus dem Krankenhaus eine Freude zu bereiten. Auch der Nikolaus nutzte die Chance und seilte sich ab.



Durch die Unterstützung des Klinikums konnte der Nikolaus den Kindern vor der Station Geschenke überreichen.



"Schön, dass die Beschäftigten der Feuerwehr dazu beigetragen haben, dass die Kinder in der Vorweihnachtszeit ein wenig Ablenkung erhalten. Die strahlenden Kinderaugen zeigen, wie gut die Idee war und die Seilbahn ist auch sehr beeindruckend", so der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa.

Auch Dr. Susanne Kleinbrahm, Medizinische Geschäftsführerin am KBR, freut sich über die Aktion: "Zur Advents- und Weihnachtszeit im Krankenhaus zu liegen, ist für Kinder und Eltern in doppelter Hinsicht belastend. Die Feuerwehr Bremerhaven hat uns mit dieser Aktion deshalb eine wirklich große Freude bereitet. Auch alle Kolleginnen und Kollegen bei uns um Haus hatten viel Spaß dabei, die spektakuläre Aktion anzuschauen", so Kleinbrahm.

An der Nikolausaktion nehmen bundesweit 57 Einheiten teil.