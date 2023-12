Ein PKW hat heute (9.

Bremerhaven (ots) - Dezember 2023) auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde, in Fahrtrichtung Cuxhaven, in voller Ausdehnung gebrannt.



Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 17.30 Uhr zu einem PKW-Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das auf dem Standstreifen stehende Fahrzeug bereits in Vollbrand. Der Fahrer des PKW konnte das Fahrzeug zuvor eigenständig verlassen und blieb unverletzt. Sofort wurde durch die Feuerwehr eine Brandbekämpfung mit Hilfe eines Schnellangriffs eingeleitet und die Autobahn in Fahrtrichtung Cuxhaven durch die Polizei voll gesperrt.



Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven und die Polizei vom Polizeikommissariat Geestland vor Ort.