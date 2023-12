Um 16:37 Uhr am heutigen Samstag Nachmittag alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Bremerhaven den ersten Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in Geestemünde.

Bremerhaven (ots) - Noch auf der Anfahrt wurden die Einsatzkräfte darüber informiert, dass es im Vorraum des ehemaligen Kino in der Georgstraße eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Decke gibt.

Beim Eintreffen der Einsatzbeamten hatten Ersthelfer bereits mit einem Handfeuerlöscher die Brandbekämpfung aufgenommen, so dass die Feuerwehr nurnoch Nachlösch-, Kontroll- und Lüftungsmaßnahmen durchführen musste.

Gebrannt hatte eine Verteilerdose der Elektroinstallation.

Verletz wurde dank der schnellen Feuermeldung durch die automatische Brandmeldeanlage und das zügige beherzte Eingreifen der Ersthelfer Niemand.

Über die Ursache und die Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen getroffen werden, die Kollegen der Polizei haben die Brandursachenermittlungen aufgenommen.