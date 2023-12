Ab dem kommenden Jahr wird die Feuerwehr Bremerhaven regelmäßig Schnupperkurse für interessierte Jugendliche und Erwachsene aus dem Stadtteil Leherheide anbieten.

Bremerhaven (ots) - "Die Schnupperkurse haben das Ziel, Einsatzkräfte für die drei bestehenden Freiwilligen Feuerwehren Lehe, Weddewarden und Wulsdorf zu gewinnen und somit die Einsatzabteilungen auch langfristig zu stärken", so der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa.



Das Angebot gilt für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil Leherheide zwischen dem 16. und 27. Lebensjahr. "Alle Feuerwehrinteressierten sind herzlich willkommen an den Schnupperkursen teilzunehmen, um im Idealfall im Nachgang der Veranstaltung die Einsatzabteilung in einer der drei bestehenden Freiwilligen Feuerwehren zu unterstützen", so Skusa.



"Ich begrüße die gemeinsame Idee der Feuerwehr Bremerhaven und des Stadtfeuerwehrverbandes Bremerhaven, damit wir das vorhandene Potenzial aus dem Stadtteil Leherheide nutzen können", so der Feuerwehrdezernent.



Die Kurse werden von ehrenamtlichen Mitgliedern aus den drei Freiwilligen Feuerwehren durchgeführt. Der erste Schnupperkurs findet am Donnerstag, 7. März 2024 von 17 bis 20 Uhr im Freizeitreff Leherheide statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Details und Termine werden zeitnah auf der Website veröffentlicht: www.feuerwehr.bremerhaven.de/ff