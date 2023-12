© Bildnachweis: Einsatzdokumentation Feuerwehr Bremerhaven Bildunterschrift: In der Straße Am Oberhamm knickte in Höhe der Bahnschienen ein größerer Ast eines Baumes ab und stürzte auf eine Stromleitung. Dadurch brannten teile des Astes.



