Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Bremerhaven herausgegeben.

Bremerhaven (ots) - Ab Mittag (21. Dezember 2023) bis heute Nacht um 2 Uhr können in Schauernähe sowie in exponierten Lagen orkanartige Böen bis zu 115 km/h auftreten. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt vor einer Sturmflut im Wesergebiet.



Die Feuerwehr Bremerhaven empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, sich so wenig wie möglich im Freien aufzuhalten, Parks zu meiden und beim Abstellen von Fahrzeugen auf mögliche Überflutungsgebiete zu achten.