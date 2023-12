Die Feuerwehr Bremerhaven wurde am Donnerstagnachmittag (30. November 2023) gegen 15.30 Uhr zu einer vermutlichen Gasausströmung in einem Mehrfamilienhaus in die Straße An der Mühle alarmiert.

Bremerhaven (ots) - Dort eingetroffen stellte sich für die Einsatzkräfte heraus, dass in der betroffenen Wohnung kein Defekt an einer Gastherme vorlag, sondern das Betreiben eines Grills in der Wohnung zu einer lebensgefährlichen Kohlenstoffmonoxid-Ansammlung geführt hatte.

Der Bruder des Wohnungsinhabers, der im gleichen Mehrfamilienhaus wohnt, hat zuvor den Notruf gewählt und noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte die Wohnungstür eingetreten. Zuvor hatten die beiden Bewohner auf Klopfen nicht reagiert. Die Mieter waren nicht mehr orientiert und konnten die Wohnung nicht selbstständig verlassen.

Nach der Rettung der beiden Bewohner durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, wurden diese durch den Rettungsdienst der Feuerwehr, zusammen mit einem Notarzt, vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Am Einsatz waren die Feuerwehr Bremerhaven mit 24 Einsatzkräften, ein Notarzt aus dem benachbarten Landkreis und die Polizei Bremerhaven beteiligt. Die Straße An der Mühle wurde während des Einsatzes einseitig gesperrt.



Die Feuerwehr Bremerhaven weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin, dass Kohlenstoffmonoxid bei einer unvollständigen Verbrennung entsteht. Der Betrieb von Holzkohlegrills in geschlossenen Räumen führt immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen. Außerdem kommt es vor, dass nicht vollständig erloschene Grills direkt vor geöffneten Fenstern oder Türen stehen und sich dann Kohlenstoffmonoxid in einer lebensgefährlichen Konzentration in den Wohnräumen ansammelt.