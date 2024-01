Der Aufbau eines mobilen Hochwasserschutzes im Bereich des Kleingartenvereins Hospitalwiesen konnte in der vergangenen Nacht abgeschlossen werden.

Celle (ots) - Unter widrigen Wetterverhältnissen arbeiteten die Einsatzkräfte bis kurz nach vier Uhr an der Errichtung der Schutzmaßnahme.



Die allgemeine Einsatzlage ist weiterhin auf einem niedrigen Niveau, so mussten die Einsatzkräfte nur zu wenigen hochwasserbedingten Einsätzen ausrücken. Die aktuelle Wetterlage lässt aber keine allgemeine Entspannung zu, die Hochwasserlage in der Residenzstadt ist auch heute angespannt und dynamisch. Die Einsatzkräfte sind somit weiterhin in Bereitstellung. Der Stab der Feuerwehr wird weiterhin betrieben.