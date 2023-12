Bisher musste die Feuerwehr Celle am Montag und Dienstag zu rund 80 Einsätzen ausrücken.

Celle (ots) - Die Lage ist im Stadtgebiet weiterhin beherrschbar. Die meisten Einsätze betreffen weithin Keller, in denen sich Wasser befindet.



In den frühen Morgenstunden musste im Bereich der Einsatzstelle in der Jägerstraße erneut der Sandsackwall verstärkt werden. Ursache waren steigende Pegel. Die Einsatzstelle wird dauerhaft durch die Feuerwehr oder eine andere Hilfsorganisation betreut.



Durch die Drohnengruppe der Feuerwehr Lohheide (Landkreis Celle) wird das Stadtgebiet im Bereich der Flüsse und Überschwemmungsgebiete überflogen, um so das Lagebild zu erweitern,



Die Führungsgruppe Einsatzleitung betreibt im Schichtbetrieb den Stabs- und Funkraum im Feuerwehrhaus im Herzog-Ernst-Ring. Hierbei wird sie durch andere ELW-Gruppen aus dem Landkreis Celle unterstützt. Von hier werden die Einsätze koordiniert. Die Gesamtlage wird hier beurteilt und entsprechende Maßnahmen getroffen.



Alle Ortsfeuerwehren der Stadt Celle befinden sich in der Gesamtlage im Einsatz. Es erfolgt ein regelmäßiger Austausch der Einsatzkräfte.



Die Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken und Verpflegung erfolgt durch die Celler Hilfsorganisationen.



Stand: 26.12.2023 um 12:30 Uhr