Um 08:01 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zunächst zu einer erneuten Rauchentwicklung im Brandobjekt der vergangenen Nacht alarmiert.

Celle (ots) - Nur wenige Minuten später, um 8:10 Uhr folgte er erneute Alarmierung zu einer unklaren Rauchentwicklung in einem Keller in der Bredenstraße. Durch den Brandmeister vom Dienst (Einsatzleiter) wurden die Einsatzstellen priorisiert und die alarmierten Kräfte zugeteilt.



-> Ausgedehnter Kellerbrand bleibt zunächst unentdeckt:



In die Bredenstraße wurde die Feuerwehr zunächst zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es zu einem ausgedehnten Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus gekommen war. Das Feuer muss nach gegenwärtigen Erkenntnissen in der Nacht unentdeckt geblieben sein und war weitestgehend von selbst erloschen. Durch die Feuerwehr mussten Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar.



-> Nachlöscharbeiten in der Kuckuckstraße:



In der Kuckuckstraße stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung im Bereich des alten Brandobjektes fest. Hier wurden kleinere Nachlöscharbeiten durchgeführt.



Bei beiden Einsätzen war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz war der Rettungsdienst und die Polizei.