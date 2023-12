Mittwoch, 27.

Düsseldorf (ots) - Dezember 2023, 12:10 Uhr, Schützenstraße, Stadtmitte



Am Donnerstagmittag kam es auf der Schützenstraße zu einem Zimmerbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Neun Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht. Fünf von ihnen wurden durch den Rettungsdienst in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf beendet.



Um kurz nach zwölf wurde die Feuerwehr Düsseldorf über einen Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schützenstraße informiert. Umgehend wurden durch die Leitstelle Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten zur gemeldeten Adresse entsandt. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Parallel zur eingeleiteten Brandbekämpfung wurden, aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie der unklaren Anzahl betroffener Personen, weitere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst durch den Einsatzleiter zur gemeldeten Adresse nachgefordert. Das gesamte Gebäude wurde durch die Feuerwehr auf eine Rauchausbreitung kontrolliert und notwendige Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass ein Übergreifen von Feuer und Rauch auf weitere Wohnungen verhindert wurde und der Einsatzleiter bereits nach etwa 30 Minuten "Feuer aus" melden konnte. Insgesamt wurden neun Personen durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt untersucht. Von diesen wurden fünf Personen leicht verletzt und zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Zur Brandursachenermittlung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die letzten der 50 Einsatzkräfte kehrten nach etwa zwei Stunden zu ihren Wachen zurück.