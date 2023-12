Verkehrunfall Bergerstraße in Dinslaken

© Verkehrunfall Bergerstraße in Dinslaken

Am späten Nachmittag kollidierten zwei PKW auf der Bergerstraße im Kreuzungsbereich der Auffahrt zur BAB 3. Dabei verletzten sich drei PKW Insassen so schwer, dass sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden mussten.

Dinslaken (ots) - Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der Verletzten. Der Kreuzungsbereich Bergerstr. im Bereich der Auffahrt BAB 3 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen durch die Polzei voll gesperrt worden. Im Einsatz waren die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld und Oberlohberg. Der Notarzt und die beiden Rettungswagen aus Dinslaken wurden durch einen weiteren Rettungswagen aus Oberhausen unterstützt. Der Einsatz dauerte ca. 45 Minuten.