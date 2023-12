Blick auf die Einsatzstelle am Emscherpfad

Dorstfeld: Am Mittwochabend kam es im Stadtteil Dorstfeld zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Emscherpfad.

Dortmund (ots) - Die Bewohner des Hauses konnten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten und nahmen die Einsatzkräfte in Empfang. Menschen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt, allerdings kam eine Katze ums Leben.

Die Feuerwehr Dortmund wurde um 21:09 Uhr mit zwei Löschzügen, dem Einsatzführungsdienst sowie zwei Rettungswagen und einem Notarzt zum Emscherpfad über den Notruf alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte trat sichtbar Brandrauch aus dem Treppenhaus sowie aus geschlossenen Fenstern des Obergeschosses aus. Unverzüglich gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude zur Brandbekämpfung vor.

Das Feuer konnte schnell im Schlafzimmer gefunden werden und wurde zügig gelöscht. Anschließend wurde die Wohnung von den Einsatzkräften kontrolliert. Hierbei wurde eine leblose Katze aufgefunden, für die jede Hilfe zu spät kam.

Durch weitere Einsatzkräfte wurden die Nachbarwohnungen kontrolliert. Diese waren durch den Brand nicht betroffen, sodass die Bewohner anschließend in ihre Wohnungen zurück konnten. Durch die starke Rauchentwicklung innerhalb der Brandwohnung ist diese vorrübergehend unbewohnbar.

Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Im dem 1,5 stündigen Einsatz waren 35 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes.