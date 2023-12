Am Sonntagabend bemerkte ein PKW-Fahrer auf dem Weg nach Hause zunächst Brandgeruch in seinem Auto.

Dortmund (ots) - Innerhalb kürzester Zeit stieg zunächst Rauch aus dem Motorraum und wenige Momente später schlugen die ersten Flammen aus dem Fahrzeug.

Der Fahrer konnte noch den PKW auf einer Parkfläche am Straßenrand abstellen und sich mit seiner Beifahrerin unverletzt ins Freie retten.

Die Brandbekämpfung durch einen Atemschutztrupp wurde zunächst mit Wasser, im weiteren Verlauf auch mit Löschschaum durchgeführt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehrkräfte von der in der Nähe befindlichen Feuerwache 9 (Mengede), ist an den Fahrzeug vermutlich ein Totalschaden entstanden.

Nach gut 45 Minuten war der Einsatz für die zehn vor Ort eingesetzten Brandschützer beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.