In den Mittagsstunden wurden die Einsatzkräfte der Dortmunder Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Hotel in den Schirrmannweg im Ortsteil Höchsten gerufen.

Dortmund (ots) - Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Hotel bereits geräumt. Eine Erkundung des Einsatzleiters ergab, dass es im obersten Geschoss in einem Zimmer brannte. Es wurde umgehend die Brandbekämpfung eingeleitet. Dazu wurde ein Atemschutztrupp mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in das 4.OG entsandt. Weiterhin wurden die benachbarten Bereiche sowie das darunterliegende Geschoss kontrolliert.

Das Feuer konnte durch das sofortige Eingreifen der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Die Gäste und das Hotelpersonal konnten nach den Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wieder zurück ins Hotel.



Zur weiteren Ermittlung der Brandursache und Schadenshöhe wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.



Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften der Feuerwache 4 (Hörde), 3 (Neuasseln), dem Führungsdienst und Rettungsdienst vor Ort.