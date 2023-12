Gegen 05:30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Zwickauer Straße in der südlichen Dortmunder Innenstadt alarmiert.

Dortmund (ots) - In dem mehrgeschossigen Gebäude hatte ein Heimrauchmelder in einer Wohnung im 1. Obergeschoss ausgelöst und die Nachbarn in dem Gebäude auf den Brand aufmerksam gemacht. Diese hatten bereits mit der Räumung des Gebäudes begonnen.



Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung wahrnehmbar. Es wurden umgehend zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um die Wohnung nach Personen zu durchsuchen und die Brandbekämpfung durchzuführen. Hier konnte eine männliche Person aus der verrauchten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben werden. Zur weiteren Behandlung wurde der Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert.



Das in Brand geratenen Mobiliar konnte schnell mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung und Belüftung des Gebäudes konnten die anderen Bewohner des Gebäudes wieder zurück in ihre Wohnungen.



Die Anfahrt der Feuerwehr war durch falsch geparkte PKW erheblich eingeschränkt, was zur Folge hatte, dass die Drehleiter an der Einsatzstelle nicht in Stellung gebracht werden konnte und erforderliche Geräte über eine weite Strecke zur Einsatzstelle getragen werden mussten. Im schlimmsten Fall kann das rücksichtslose Verhalten der PKW-Fahrer zu erheblichen Schäden für Leib und Leben der betroffenen Bewohner führen. Das umsichtige Handeln der Nachbarn in dem Gebäude und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten hier schlimmeres verhindern.